На Празднике песни гостям и участникам подадут десятки тысяч порций веганского супа

”Традиционные любимые блюда участников праздника никуда не делись — в этом году, как и прежде, мы больше всего заготовили горохового супа с копченым мясом и солянки. Будут также щи из свежей капусты со свининой, но, чтобы никто из участников не остался голодным, в этом году мы приготовили к празднику и веганские супы. Богатая белком и питательная чечевица часто была на столах наших предков, рассольник также очень сытный, ведь в нем есть перловка, — директор по маркетингу в сфере продуктов питания и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол уверил, что сыты будут и те участники, что выберут веганское питание. — В начале июля мы, при помощи членов женского ополчения Naiskodukaitse, накроем достойный юбилейного праздника самый длинный стол в истории Эстонии, с традиционными, очень вкусными блюдами”.

Основы для супов были приготовлены на заводе Põltsamaa в течение этой и предыдущей недели — на них пошло 30 тонн эстонских овощей и мяса. В начале июля основы будут доставлены в Таллинн, где участницы Naiskodukaitse приготовят из них суп.

Всего в перерывах между репетициями и выступлениями участников накормят 180 000 порциями супа. Супами Põltsamaa (с помощью членов Naiskodukaitse) певцов и танцоров кормят с 2007 года.