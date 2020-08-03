На повестке дня - ограничения в проведении мероприятий. Министр Танель Кийк советует избегать ночных клубов

По поводу возможного ограничения работы ночных клубов министр сказал, что проблема шире и посоветовал вообще избегать закрытых мест, где собирается много народа. Кийк отметил, что если начинать вновь вводить ограничения, то нужно сразу охватывать все заведения подобного типа, как ночные клубы и бары.

По словам министра, эпидемиологическая ситуация в Эстонии не настолько тяжелая, чтобы требовалось восстанавливать действие правила 2+2. К тому же на контроль соблюдения данного правила отвлекаются значительные ресурсы, и возникает вопрос, является ли это самым рациональным использованием государственных ресурсов, сказал министр ERR.

Введение слишком жестких ограничений посреди августа, по мнению Кийка, было бы преждевременным. Этот вопрос может вновь встать в повестку дня, если число зараженных будет расти. В то же время глава Минсоцдел отметил, что правительство обсудит предложения города Тарту.

Руководитель научного совета при правительстве, вирусолог Ирья Лутсар сказала сегодня в интервью Eesti Päevaleht, что она обсудит в четверг с правительством вопросы, связанные с ограничением мероприятий, а также общую ситуацию с коронавирусом в Эстонии и долгосрочный план по борьбе с инфекцией.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!