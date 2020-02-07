На постройку детского сада в Хаберсти выделено более 5 млн евро

В январе началось строительство нового муниципального детского сада по адресу Ярвеотса теэ, 33. Сегодня с ходом строительных работ ознакомились вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.
"Строим по адресу Ярвеотса теэ, 33 принципиально новый детский сад, пустующее порядка семи лет здание получит новую жизнь", — сказал Вмдим Белобровцев. "Проект стоимостью около 5,2 миллионов стал возможным благодаря поддержке фонда ЕС. Детский сад, куда будут ходить 264 ребёнка, получит современную учебную среду. Помимо бассейна и современных помещения для групп, будут построены новые игровые площадки и уличные террасы. Приятно было видеть, что во всю идут работы по сносу ненужных конструкций здания, ведь строительство должно завершиться к ноябрю этого года".
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что рад строительству нового современного детского сада. ”Хааберсти –быстро растущий и развивающейся район. Новостройки, в том числе в Астангу привлекают в район сотни молодых семей с детьми и нам надо приложить усилия, чтобы место в детском саду с безопасной и современной средой было доступно всем детям Хааберсти”, — сказал Ханимяги и добавил, что в здании будет помимо прочего учебная кухня, которая даст позитивный толчёк для развития у детей новых навыков.
Здание, располагающееся по адресу Ярвеотса теэ 33, построили в конце 1970-х годов и до закрытия здания там располагалась Таллиннская основная школа Кадака. Пустующее более семи лет здание реконструируют и перестроят под детский сад на 264 места с современной учебной и игровой средой.
Здание будет энергосберегающим, будут применены современные конструкции, устройства и материалы. Помимо помещений для групп в здании смогут расположиться классы для занятий искусством, кулинарией, библиотека, залы, бассейн, раздевалки и душевые, кабинеты, кухонные и технические помещения. Учтены и особые потребности: в здании будет установлен лифт, приспособленный для инвалидных колясок, а также специальный туалет. Крытая нетто-площадь увеличится в сравнении с прежней на 933 м2 — появятся дополнительный зал и открытая учебная зона, будут закрыты террасы. В порядок приведут двор, установят игровые площадки.
Стоимость проекта реконструкции составит, согласно плану, 5,18 миллиона евро, из этой суммы 2,97 миллиона составит вклад города, а 2,21 миллиона внесет фонд ЕС. Здание планируется открыть к концу 2020 года.
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