На постройку детского сада в Хаберсти выделено более 5 млн евро

"Строим по адресу Ярвеотса теэ, 33 принципиально новый детский сад, пустующее порядка семи лет здание получит новую жизнь", — сказал Вмдим Белобровцев. "Проект стоимостью около 5,2 миллионов стал возможным благодаря поддержке фонда ЕС. Детский сад, куда будут ходить 264 ребёнка, получит современную учебную среду. Помимо бассейна и современных помещения для групп, будут построены новые игровые площадки и уличные террасы. Приятно было видеть, что во всю идут работы по сносу ненужных конструкций здания, ведь строительство должно завершиться к ноябрю этого года".

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что рад строительству нового современного детского сада. ”Хааберсти –быстро растущий и развивающейся район. Новостройки, в том числе в Астангу привлекают в район сотни молодых семей с детьми и нам надо приложить усилия, чтобы место в детском саду с безопасной и современной средой было доступно всем детям Хааберсти”, — сказал Ханимяги и добавил, что в здании будет помимо прочего учебная кухня, которая даст позитивный толчёк для развития у детей новых навыков.

Здание, располагающееся по адресу Ярвеотса теэ 33, построили в конце 1970-х годов и до закрытия здания там располагалась Таллиннская основная школа Кадака. Пустующее более семи лет здание реконструируют и перестроят под детский сад на 264 места с современной учебной и игровой средой.