На полях испортились десятки тонн ягод. Мартин Хельме: я перед производителями клубники извиняться не буду

Журналист Кярт Анвельт в ходе беседы с Хельме спросила у него, планирует ли он извиниться перед производителями клубники, которым из-за отсутствия иностранной рабочей силы пришлось оставить на полях десятки тонн клубники.

"Такого в планах уж точно нет. Я вообще не занимаюсь раздачей извинений. Мы живем во время, когда все хотят обижаться и настойчиво требуют извинения. Я вообще не вижу, за что должен извиняться", — ответил Хельме, избранный недавно председателем EKRE.

"Я считаю, что вообще коммунистическая партия Китая должна извиняться за спасение мира от коронавируса — если от кого-то хотят извинений. Или же если от кого-то хотят компенсации, то напишите председателю Си Цзиньпину", — добавил он.

Хельме не считает, что правительство сделало что-либо неправильно, так как оно ратовало за здоровье людей Эстонии. Он отметил, что это принесло плоды, и теперь несколько дней подряд не фиксируется новых заражений коронавирусом.

"Все, что мы сделали, было сделано правильно и во благо народа Эстонии", — подчеркнул министр.

Недавно выяснилось, что производителям клубники пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как во время, когда они поспели, у них не было достаточно работников для сбора урожая, а последовавшие дожди его испортили.

В понедельник правительство, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, решило открыть границу Эстонии для жителей 14 стран с низким уровнем заражения за пределами Европейского союза, а также утвердило условия въезда в Эстонию из третьих стран в целях работы и учебы.

Однако для производителей клубники пик сезон уже прошел.

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