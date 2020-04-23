23.04.2020, 13:25

На покрытие чрезвычайных расходов сектора здравоохранения будет выделено 213 млн евро


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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Правительство одобрило постановление, которое определяет условия выплачиваемых больничной кассой компенсаций и покрытия дополнительных расходов сферы здравоохранения.

В общей сложности из дополнительного бюджета 2020 г. на покрытие непредвиденных расходов в сфере здравоохранения больничной кассе будет выделено более 213,2 миллионов евро, из которых порядка 40,7 миллионов предназначены для выплаты компенсации по нетрудоспособности, и 172,5 миллионов евро пойдут на покрытие расходов системы здравоохранения.

”Как лечение пациентов с COVID-19, так и повышение готовности медицинских учреждений к возможной крупной вспышке заболевания привели к дополнительным чрезвычайным расходам сектора здравоохранения. Благодаря дополнительным денежным средствам мы поддержим работу наших больниц, врачей, работников скорой помощи, медсестер и остальных медицинских работников. Это также позволит возместить первые три дня болезни, чтобы люди могли оставаться в изоляции сразу же после того, как заболеют, и максимально сохранять свои доходы в нынешней сложной экономической ситуации”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Наибольшую часть чрезвычайных расходов в системе здравоохранения составляет потребность в дополнительном финансировании больниц и специализированной помощи на сумму почти 150 миллионов евро, что в первую очередь связано с увеличением возможностей интенсивной терапии в больницах и включает как расходы на персонал, так и медицинские расходы.

Для обеспечения качественной медицинской помощи больницы приобретают дополнительное оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а в некоторых случаях также требуются дополнительные строительные работы для установки перегородок или перепланирование входов в больницы. Заметно возрастают расходы на лекарства, средства индивидуальной защиты, дезинфекции и утилизации отходов. Для пополнения запасов лекарств в больницах запланировано 2,1 миллиона евро.

На первичном уровне дополнительные расходы на борьбу с коронавирусом будут компенсированы в размере 7,8 миллионов евро. Помимо прочего, из этих средств будут покрыты расходы на работу центров дежурных семейных врачей, обслуживание пациентов, не включенных в список, оказание неотложной помощи незастрахованным пациентам, приобретение средств индивидуальной защиты и дополнительные расходы на линию консультации семейных врачей 1220. Дополнительные расходы на сестринскую помощь составляют 7,5 миллионов евро и скорой помощи — 5,1 миллионов евро.

На компенсацию более широкого использования больничного листа и листа по уходу из-за распространения COVID-19 и компенсации первых трех дней больничного листа начиная с момента введения чрезвычайного положения по конец мая будет направлено 40,7 миллионов евро. Согласно законопроекту, больничная касса оплачивает всем работникам с 13 марта 2020 года до завершения чрезвычайного положения с первого по третий день больничного. Пособие по болезни выплачивается в размере 70% среднего дохода, средний доход которого за календарный день рассчитывается на основании Закона о медицинском страховании. Возмещение больничных дней с первого дня помогает гарантировать, что человек не выйдет на работу, если он заболел или контактировал с больным и останется в изоляции.

Соответствующие постановление правительства вступит в силу задним числом 13 марта 2020 года.

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