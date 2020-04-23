На покрытие чрезвычайных расходов сектора здравоохранения будет выделено 213 млн евро

В общей сложности из дополнительного бюджета 2020 г. на покрытие непредвиденных расходов в сфере здравоохранения больничной кассе будет выделено более 213,2 миллионов евро, из которых порядка 40,7 миллионов предназначены для выплаты компенсации по нетрудоспособности, и 172,5 миллионов евро пойдут на покрытие расходов системы здравоохранения.

”Как лечение пациентов с COVID-19, так и повышение готовности медицинских учреждений к возможной крупной вспышке заболевания привели к дополнительным чрезвычайным расходам сектора здравоохранения. Благодаря дополнительным денежным средствам мы поддержим работу наших больниц, врачей, работников скорой помощи, медсестер и остальных медицинских работников. Это также позволит возместить первые три дня болезни, чтобы люди могли оставаться в изоляции сразу же после того, как заболеют, и максимально сохранять свои доходы в нынешней сложной экономической ситуации”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Наибольшую часть чрезвычайных расходов в системе здравоохранения составляет потребность в дополнительном финансировании больниц и специализированной помощи на сумму почти 150 миллионов евро, что в первую очередь связано с увеличением возможностей интенсивной терапии в больницах и включает как расходы на персонал, так и медицинские расходы.

Для обеспечения качественной медицинской помощи больницы приобретают дополнительное оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а в некоторых случаях также требуются дополнительные строительные работы для установки перегородок или перепланирование входов в больницы. Заметно возрастают расходы на лекарства, средства индивидуальной защиты, дезинфекции и утилизации отходов. Для пополнения запасов лекарств в больницах запланировано 2,1 миллиона евро.

На первичном уровне дополнительные расходы на борьбу с коронавирусом будут компенсированы в размере 7,8 миллионов евро. Помимо прочего, из этих средств будут покрыты расходы на работу центров дежурных семейных врачей, обслуживание пациентов, не включенных в список, оказание неотложной помощи незастрахованным пациентам, приобретение средств индивидуальной защиты и дополнительные расходы на линию консультации семейных врачей 1220. Дополнительные расходы на сестринскую помощь составляют 7,5 миллионов евро и скорой помощи — 5,1 миллионов евро.