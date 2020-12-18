На поддержку частного образования и деятельности по интересам выделено 1,5 млн евро

"Очень важно, чтобы у молодежи сохранялась возможность участвовать в развивающей деятельности. Задача меры поддержки — способствовать уменьшению ущерба, обусловленного ограничениями, связанными с распространением вируса, который понесли частные школы и предприниматели, предлагающие услуги частного образования и деятельности по интересам, — сказал министр образования и науки Яак Ааб. — Отдельное внимание уделяется Ида-Вирумаа, где из-за более высоких показателей заболеваемости действуют и более строгие ограничения".

Кризисная мера предполагает однократную поддержку организаторов услуги частных общеобразовательных школ и частного образования по интересам в размере 10 евро на каждого ученика, в Ида-Вирумаа — по 20 евро на ученика. При расчетах за основу будут взяты данные Инфосистемы образования Эстонии (EHIS) по состоянию на 10 ноября. Для того, чтобы подтвердить желание получить поддержку, в январе организаторам нужно будет заполнить простую электронную заявку.

Помимо этого для тех, кто предлагает деятельность по интересам в частном порядке, также предусмотрена поддержка в размере до 10 евро на одного ученика, в Ида-Вирумаа — 20 евро на одного ученика. Для этого следует подать заявку через министерство образования и науки. Возможность подать заявку откроется в январе.

Более подробную информацию о процессе ходатайства министерство сообщит в новом году.