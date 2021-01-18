На побочные действия вакцины от коронавируса в Эстонии пожаловались 87 человек. Двое вакцинированных скончались

Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли.

Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в 6 сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней.

Изменение чувствительности вкуса (пропажу вкуса или же ощущения сладкого и горького вкусов) назвали в двух сообщениях.

В остальных сообщеиях описывали следующие побочные действия:

известные местные побочные эффекты: боль в месте укола, отек, покраснение, боль в руке, куда был сделан укол, и онемение;

несерьезные системные реакции: головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость и отсутствие сил, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы, оцепеневшие мышцы, припухлость и болезненность лимфоузлов, боль в горле, кашель, проявление герпеса на губах, учащенное сердцебиение, чувство тяжести в груди.

Все люди выздоровели через пару дней.

Лекарственному департаменту известно и о случаях смерти двух вакцинированных людей (85 и 91 года). Побочного действия после вакцинации (в том числе температуры и тошноты) у них не проявлялось, и, по оценке врачей, связи с вакциной у этих случаев нет.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!