На пляже в Пирита работает экологическая палатка

На отмеченных международным знаком экологического качества - Голубым флагом - пляжах Таллинна - Пирита и Пикакари Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства проводит ряд самых разнообразных мероприятий в области экологического образования. Так, в июле на двух пляжах по выходным будет работать экопалатка. Все это делается в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова".

15 плакатов выставки "Береги море!", размещенные в прибрежном парке Пирита, посвящены тому, как вредит антропогенное влияние Балтике, акцентируя внимание на оставляемом на берегу мусоре, затонувших рыбацких сетях, попадающем в море пластике и пр. Некоторые фотоснимки могут показаться шокирующими, но позволяют острее осознать вред, наносимый живой природе загрязнением морских вод. Плакаты снабжены информацией на эстонском, английском и русском языках. Выставка будет открыта до 20 августа.

Каждый день работы экопалатки будет посвящен особой теме, связанной с экологией, а в 11.30, 12.30 и т.д. на пляже будет работать экологическая лаборатория. Можно будет также пройти экотрассу, проверив свои знания в этой области. Трасса имеет 20-25 различных контрольных точек и проходит вдоль прибрежной парковой зоны. Все это - бесплатно и рассчитано на участников любого возраста.