На пляже Пирита за отдыхающими будут следить с помощью дрона. Это для безопасности

”Современный дрон быстро дает четкий обзор происходящего, на основании чего мы решаем, требует ли ситуация вмешательства”, — сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. И над водой, и на суше дрон быстрее, чем лодка или передвигающийся пешком сотрудник береговой охраны. При необходимости с помощью дрона можно информировать или предупреждать через громкоговоритель находящихся на пляже людей.

Например, громкоговоритель квадрокоптера можно использовать, когда человек заплывает за буйки туда, где ему уже не достать ногами до дна. ”Если ситуация кажется рискованной, мы просим его вернуться на охраняемую территорию: там мы быстро доберемся до него, если ему потребуется помощь”, — объяснил Сеэмель.

Однако дрон можно использовать не всегда. ”У нас есть действенный алгоритм: если кайтсерферы и виндсерферы поднимают паруса, то погода не благоприятна для запуска дрона. Если скорость ветра превышает критическую для летательного аппарата отметку, дрон не летает, но в такую погоду и отдыхающих нет”, — привел Сеэмель пример.

Береговая охрана G4S уже испытывала дрон два-три года назад, но тогда техника и изображение не позволяли делать то, что стало возможным сейчас. Важно и то, что квадрокоптеры стали меньше. По словам Сеэмеля, изображение, скорость и качество — вот главные свойства, которые учитывались при выборе этого рабочего инструмента.

Запускающие дрон сотрудники береговой охраны прошли соответствующее обучение и имеют разрешение Летного департамента на использование беспилотного летательного аппарата. ”Запускать такой прибор — большая ответственность. Как и любая техника, он требует постоянной практики; оттачивать мастерство в запуске дрона мы и будем этим летом”, — добавил Сеэмель.

G4S рассматривает возможность использовать дроны и на других крупных пляжах, например, на Штромке в Таллинне и на пярнуском пляже.