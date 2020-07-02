02.07.2020, 19:37
На пляже озера Харку вновь поднят зеленый флаг
В середине июня на пляже озера Харку был вывешен желтый флаг в связи с тем, что отдыхающие поранились в озере осколками. Однако за две последующие недели новых случаев не добавилось, поэтому с пляжа убраны предупреждающие таблички, и вновь вывешен зеленый флаг, передает rus.err.
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила