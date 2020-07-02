На пляже озера Харку вновь поднят зеленый флаг

Районная управа Хааберести призывает отдыхающих не приносить на пляж и не брать в воду стеклянную тару.

Представители управы отмечают, что, по данным Департамента здоровья, как на пляже озера Харку, так и на пляже Какумяэ пробы воды хорошие, воду берут на анализ несколько раз в месяц.