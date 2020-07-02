02.07.2020, 19:37
На пляже озера Харку вновь поднят зеленый флаг
В середине июня на пляже озера Харку был вывешен желтый флаг в связи с тем, что отдыхающие поранились в озере осколками. Однако за две последующие недели новых случаев не добавилось, поэтому с пляжа убраны предупреждающие таблички, и вновь вывешен зеленый флаг, передает rus.err.
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