02.07.2020, 19:37

На пляже озера Харку вновь поднят зеленый флаг


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Harku järve ääres
Harku järve ääresFoto: Andres Putting

В середине июня на пляже озера Харку был вывешен желтый флаг в связи с тем, что отдыхающие поранились в озере осколками. Однако за две последующие недели новых случаев не добавилось, поэтому с пляжа убраны предупреждающие таблички, и вновь вывешен зеленый флаг, передает rus.err.

Районная управа Хааберести призывает отдыхающих не приносить на пляж и не брать в воду стеклянную тару.

Представители управы отмечают, что, по данным Департамента здоровья, как на пляже озера Харку, так и на пляже Какумяэ пробы воды хорошие, воду берут на анализ несколько раз в месяц.

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