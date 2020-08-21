На пляже Инглиранд в Ночь древних огней можно будет увидеть костер прямо на море
29 августа на закате будет зажжён костёр по случаю Ночи древних огней прямо на воде у пляжа возле Русалки.
29 августа на закате будет зажжён костёр по случаю Ночи древних огней прямо на воде у пляжа возле Русалки.
"Управа района Кесклинн проводила Ночь древних огней на пляже Инглиранд и раньше, но в этот раз мероприятие впервые пройдет рядом с уже готовым променадом на Рейди тее, с которого открывается прекрасный вид на Таллиннский залив и сам город. Поэтому все, кто придут на праздник, получат ещё больше незабываемых впечатлений. Помимо зажжения костров можно будет также послушать концерт прямо у моря," — сказала исполняющая обязанности старейшины Кесклинн Ану Аус.
29 августа на закате в 20.00 пройдет акустический концерт Вайко Эплика. Костёр будет зажжён в 20.30. Вход свободный.
"Мы будем рады всем! С собой можно также взять корзинку для пикника и плед, чтобы провести время ещё лучше, наслаждаясь прекрасным видом на море и город в Ночь древних огней" добавила Ану Аус.
Дополнительная информация: исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус, тел 5666 8775
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