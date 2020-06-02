На пляжах столичного Хааберсти появились информационные плакаты для отдыхающих

По словам старейшины Хааберсти, на это раз пляжный сезон начался немного по-другому. ”Так как опасность вируса никуда не исчезла, то управа Хааберсти установила на пляжах плакаты, напоминающие отдыхающим о необходимости соблюдать дистанцию”, — сказал старейшина и попросил отдыхающих отнестись к требованию с полной серьезностью.

”Каждый отдыхающий на пляже должен сам следовать правилу и соблюдать дистанцию. Попросили береговую охрану напоминать о правиле, но основная работа береговой охраны заключается в спасении и помощи попавшим в беду”, — сказал Ханимяги.

”Надеемся на разумное отношение отдыхающих и на их ответственность, потому что только вместе сможем выйти из данной ситуации победителями”, — добавил старейшина.