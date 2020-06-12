На пляжах Хааберсти теперь можно помыть руки

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги у отдыхающих на пляжах Хааберсти будет возможность позаботиться о гигиене рук используя мобильную станцию по мойке рук. "Станции по мойке рук оснащены чистой водой и мылом ", — сказал старейшина и добавил, что станции по мойке рук будут дезинфицировать каждый день.

Так как коронавирус пока не исчез полностью и по по-прежнему нужно придерживаться правила 2+2 и следить за гигиеной рук, в том числе и на пляжах. "Установили на пляжах Хааберсти таблички, напоминающие о правилах, но надеемся на ответственное отношение отдыхающих и на их благоразумие", — сказал Ханимяги.

По словам старейшины в этом году вкладываем в благоустройства пляжей гораздо больше. "Привели в порядок на пляжах старые скамейки и лежаки. Также установили новые пляжные скамейки и мусорные контейнеры. На пляже Какумяэ привели в порядок и озеленении заросшую кустарником зону, которую в будущем можно будет использовать как место для пикников", — перечислил старейшина.