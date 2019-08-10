На пляж не со змеей, но собакой. Что должны знать владельцы

По-летнему теплая погода привлекает к водоемам как людей, так и домашних животных. Если таковым является не змея, а собака, то на пляжах с выделенным участком для купания животных можно смело пойти купаться вместе с питомцем.
Если на пляже нет специального обозначения, то собакам придется остаться на берегу. Руководитель KIKA в Эстонии Ксения Герман советует всем владельцам собак помнить об этом, а также о других особенностях купания с четвероногим другом.
Для начала надо подумать о месте для купания. Отказаться стоит от быстротечных рек и морских пляжей с высокими волнами. Лучше всего подойдет место со спокойной водой. Заходить туда стоит с берега, прыжки же в воду — отдельный риск как для животного, так и для владельца. В лучшем случае это создаст ненужный дополнительный стресс, в худшем можно получить серьезные травмы.
Не все собаки от природы любят купаться, поэтому точно не следует принуждать животное заходить в воду. Иная собака сама пойдет купаться и быстро освоиться в воде, но бывают и такие случаи, когда купание оказывается для животного непривычным и пугающим. Тогда нужно запастись терпением: стоя самому в воде можно позвать собаку с берега или попробовать заманить ее к себе во время игры.
Другая крайность — собаки, которые слишком смело несутся в воду. Желательно, чтобы собака сразу не забегала слишком далеко. Достаточная глубина — это вода по грудь. Важно не дать собаке в воде переутомиться. Любимца следует позвать на берег до того, как он чересчур устанет, иначе ситуация может стать критической. Особенно стоит следить за самочувствием длинношерстных собак, которые устают быстрее короткошерстных, потому что мокрая шерсть тяжелеет и затрудняет движение. Вдобавок, как и в случае с прогулками, выносливость маленьких пород собак меньше выносливости их длинноногих сородичей.
Если ваш любимец еще совсем молодой щенок или, наоборот, пожилое животное, а также животное с излишним весом, длинной шерстью или чересчур большой головой, скорее всего, успехи в плавании будут скромными. Некоторые породы, как, например, бульдоги, не умеют плавать вообще. Как же научить плавать собаку, которая никогда раньше не была в воде, но которая обладает подходящими физическими данными?
Быстрее всего обучение проходит в форме игры. Четвероногого друга следует награждать за каждый правильный шаг: для начала за то, что он вообще согласен мочить лапы в воде, затем за каждый шаг на большую глубину и так далее. Сначала можно держать собаку на поводке и несильно тянуть вперед — ни в коем случае не в бок, чтобы она не потеряла равновесие. На глубине, где лапы больше не достают до дна, можно поддерживать собаку наплаву руками до тех пор, пока она сама не поймет, как пользоваться лапами в воде. Главное при этом — задействовать все четыре конечности.
Стоит также помнить, что при выходе на воду на лодке или другом речном или морском транспорте на собаку обязательно требуется надеть спасательный жилет, как и на человека. Спасательный жилет должен быть простым в использовании и подходить животному по размеру, быть удобным и практичным, а также желательно иметь яркую раскраску для большей заметности питомца.
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