На пляж не со змеей, но собакой. Что должны знать владельцы

Если ваш любимец еще совсем молодой щенок или, наоборот, пожилое животное, а также животное с излишним весом, длинной шерстью или чересчур большой головой, скорее всего, успехи в плавании будут скромными. Некоторые породы, как, например, бульдоги, не умеют плавать вообще. Как же научить плавать собаку, которая никогда раньше не была в воде, но которая обладает подходящими физическими данными?
Быстрее всего обучение проходит в форме игры. Четвероногого друга следует награждать за каждый правильный шаг: для начала за то, что он вообще согласен мочить лапы в воде, затем за каждый шаг на большую глубину и так далее. Сначала можно держать собаку на поводке и несильно тянуть вперед — ни в коем случае не в бок, чтобы она не потеряла равновесие. На глубине, где лапы больше не достают до дна, можно поддерживать собаку наплаву руками до тех пор, пока она сама не поймет, как пользоваться лапами в воде. Главное при этом — задействовать все четыре конечности.
Стоит также помнить, что при выходе на воду на лодке или другом речном или морском транспорте на собаку обязательно требуется надеть спасательный жилет, как и на человека. Спасательный жилет должен быть простым в использовании и подходить животному по размеру, быть удобным и практичным, а также желательно иметь яркую раскраску для большей заметности питомца.
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