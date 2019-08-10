На пляж не со змеей, но собакой. Что должны знать владельцы

Если на пляже нет специального обозначения, то собакам придется остаться на берегу. Руководитель KIKA в Эстонии Ксения Герман советует всем владельцам собак помнить об этом, а также о других особенностях купания с четвероногим другом.

Для начала надо подумать о месте для купания. Отказаться стоит от быстротечных рек и морских пляжей с высокими волнами. Лучше всего подойдет место со спокойной водой. Заходить туда стоит с берега, прыжки же в воду — отдельный риск как для животного, так и для владельца. В лучшем случае это создаст ненужный дополнительный стресс, в худшем можно получить серьезные травмы.

Не все собаки от природы любят купаться, поэтому точно не следует принуждать животное заходить в воду. Иная собака сама пойдет купаться и быстро освоиться в воде, но бывают и такие случаи, когда купание оказывается для животного непривычным и пугающим. Тогда нужно запастись терпением: стоя самому в воде можно позвать собаку с берега или попробовать заманить ее к себе во время игры.

Другая крайность — собаки, которые слишком смело несутся в воду. Желательно, чтобы собака сразу не забегала слишком далеко. Достаточная глубина — это вода по грудь. Важно не дать собаке в воде переутомиться. Любимца следует позвать на берег до того, как он чересчур устанет, иначе ситуация может стать критической. Особенно стоит следить за самочувствием длинношерстных собак, которые устают быстрее короткошерстных, потому что мокрая шерсть тяжелеет и затрудняет движение. Вдобавок, как и в случае с прогулками, выносливость маленьких пород собак меньше выносливости их длинноногих сородичей.