На площади Вабадузе установили рампы для скейтбординга

"Площадь Вабадузе — одно из самых популярных мест времяпрепровождения в столице, в том числе и для скейтбордистов. Однако до сих пор излюбленное место молодежи не предлагало им подходящих условий для хобби. В сотрудничестве с мобильными молодежными работниками, которые ежедневно взаимодействуют с целевой группой, мы искали решение, подходящее молодежи и гармонично вписывающееся в композицию центральной площади. В результате обсуждений стало понятно, что молодежь наиболее заинтересована в установке на площади универсальных рамп", — сообщила Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.

Управа Кесклинна приобрела комплекты маленьких рамп, состоящие из трех элементов, и организовала их установку на краю площади Вабадузе со стороны парковки бульвара Каарли. Там молодые люди смогут оттачивать свои навыки, не мешая другим посетителям площади. В данном случае мы имеем дело с легко переносимыми рампами Trix, которые особенно хороши для начинающих скейтбордистов. Рампы также достаточно надёжны для общественного пользования.

"В принятии соответствующего решения нужно было учитывать как текущие требования по охране памятников старины, так и безопасность. Если рампы будут хорошо восприняты горожанами и найдут разумное применение, то мы бы хотели дополнить набор", — добавила Ану Аус.

Фото: управа Кесклинна