На площади Вабадузе открыта выставка об истории Певческого праздника

Сегодня на площади Вабадузе открылась фотовыставка ”Путь Певческого праздника сквозь времена”. Выставку подготовил историк Яак Юске в сотрудничестве с Музеем фотографии и Таллиннским департаментом культуры, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что выставка рассказывает об истории Певческих праздников через праздничные шествия. ”Первый Певческий праздник, прошедший в Таллинне, это третий всеобщий Певческий праздник, который прошел в 1880 году. С этого времени столица принимает участников праздника со всей Эстонии. Уже через пару недель певцы, танцоры и музыканты вновь пройдут праздничным шествием по городу. Старые фотографии дают возможность сравнить, как город и праздник изменились за десятилетия”, — сказал вице-мэр.
Составитель выставки Яак Юске выбрал в качестве фокуса праздничные шествия. Для экспозиции выбрано более 70 снимков периода 1896-2014 гг.
Выставка открыта на площади Вабадузе с 20 июня до 9 июля.
Таллиннский департамент культуры благодарит Аннели Яалава из Таллиннского городского музея, Эстонский исторический музей, Национальный архив и его киноархив, Эстонский музей под открытым небом, Эстонский национальный музей, Ekspress Meedia, Õhtuleht, Scanpix Baltics.
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