На площади Вабадузе открыта выставка об истории Певческого праздника

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что выставка рассказывает об истории Певческих праздников через праздничные шествия. ”Первый Певческий праздник, прошедший в Таллинне, это третий всеобщий Певческий праздник, который прошел в 1880 году. С этого времени столица принимает участников праздника со всей Эстонии. Уже через пару недель певцы, танцоры и музыканты вновь пройдут праздничным шествием по городу. Старые фотографии дают возможность сравнить, как город и праздник изменились за десятилетия”, — сказал вице-мэр.

Составитель выставки Яак Юске выбрал в качестве фокуса праздничные шествия. Для экспозиции выбрано более 70 снимков периода 1896-2014 гг.

Выставка открыта на площади Вабадузе с 20 июня до 9 июля.