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На платформе гражданских инициатив идет сбор подписей за отставку Марта Хельме


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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Mart HelmeFoto: Madis Veltman

На платформе гражданских инициатив rahvaalgatus.ee около месяца идет сбор подписей под петицией за отставку министра внутренних дел Марта Хельме. За это время свои подписи под обращением поставили 874 гражданина Эстонии.

Автор петиции — Тийу Соомер — жительница Саку, выпускница Таллиннского университета (1989). По роду деятельности — переводчик с английского, фрилансер.

"Твое время ушло. Женщины, деятельные и обычные хорошие люди не должны бояться - а чего еще ты про них скажешь. Это ненормально, что образованные, успешные женщины живут в эстонском обществе в страхе, потому что один министр дает при каждой возможности знать, что они ничего не стоят. Ненормально, что весь народ должен извиняться за высказывания министра", — написала Соомер в своей петиции.

"Министерство внутренних дел стоит за то, чтобы каждый житель Эстонии чувствовал бы себя здесь защищенным. Выступления министра разрушают чувство защищенности, оскорбляют женщин и предприимчивых людей и наносят ущерб престижу Эстонии. Март Хельме не подходит для руководства Министерством внутренних дел", — обосновывает свою обращение Соомер.

Как написала женщина в своем аккаунте в Facebook, это обращение стало ее первой попыткой выступить с активной гражданско-политической позицией.

Подписи под данным обращением принимаются до 31 марта включительно.

Платформа гражданских инициатив была создана пять лет назад. Согласно закону о работе и внутреннем распорядке Рийгикогу, парламент должен принимать на рассмотрение обращения, под которыми подписалось как минимум 1000 человек. Платформа делает предъявление обращений более удобным, а наблюдение за процессом их рассмотрения — более простым.

Как сообщается на сайте, по состоянию на март 2018 года Рийгикогу было представлено 16 коллективных обращений, два из которых стали законами.

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