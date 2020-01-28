На платформе гражданских инициатив идет сбор подписей за отставку Марта Хельме

Автор петиции — Тийу Соомер — жительница Саку, выпускница Таллиннского университета (1989). По роду деятельности — переводчик с английского, фрилансер.

"Твое время ушло. Женщины, деятельные и обычные хорошие люди не должны бояться - а чего еще ты про них скажешь. Это ненормально, что образованные, успешные женщины живут в эстонском обществе в страхе, потому что один министр дает при каждой возможности знать, что они ничего не стоят. Ненормально, что весь народ должен извиняться за высказывания министра", — написала Соомер в своей петиции.

"Министерство внутренних дел стоит за то, чтобы каждый житель Эстонии чувствовал бы себя здесь защищенным. Выступления министра разрушают чувство защищенности, оскорбляют женщин и предприимчивых людей и наносят ущерб престижу Эстонии. Март Хельме не подходит для руководства Министерством внутренних дел", — обосновывает свою обращение Соомер.

Как написала женщина в своем аккаунте в Facebook, это обращение стало ее первой попыткой выступить с активной гражданско-политической позицией.

Подписи под данным обращением принимаются до 31 марта включительно.