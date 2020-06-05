На пищевом предприятии под Таллинном коронавирусом заразились 13 сотрудников

По словам руководителя регионального отделения Департамента здоровья Юты Варьяс, совместно с фирмой департамент устанавливает всех, кто контактировал с зараженными, передает RusERR.

"По нашему мнению, эта вспышка заболеваемости имеет высокий риск распространения, поэтому необходимо принять ряд мер", - сказал Варьяс. Кроме дезинфекции помещений на предприятии департамент рекомендует компании провести дополнительное обучение сотрудников правильному использованию средств индивидуальной защиты. На всех рабочих местах должны быть дезинфицирующие средства для рук и плакаты по гигиене рук.

По словам председателя правления Lunden Food Юло Реккаро, компания стремится ограничить распространение вируса и обеспечить безопасность производства.

Специалист Ветеринарно-пищевого департамента Яана Оона сказала, что в настоящее время нет никаких свидетельств распространения вируса через продукты питания.

В период с 31 мая по 5 июня 13 сотрудников Lunden Food OÜ были заражены коронавирусом, четверо из них за последние 24 часа.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!