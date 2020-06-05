На пищевом предприятии под Таллинном коронавирусом заразились 13 сотрудников

По словам руководителя регионального отделения Департамента здоровья Юты Варьяс, совместно с фирмой департамент устанавливает всех, кто контактировал с зараженными, передает RusERR.
"По нашему мнению, эта вспышка заболеваемости имеет высокий риск распространения, поэтому необходимо принять ряд мер", - сказал Варьяс. Кроме дезинфекции помещений на предприятии департамент рекомендует компании провести дополнительное обучение сотрудников правильному использованию средств индивидуальной защиты. На всех рабочих местах должны быть дезинфицирующие средства для рук и плакаты по гигиене рук.
По словам председателя правления Lunden Food Юло Реккаро, компания стремится ограничить распространение вируса и обеспечить безопасность производства.
Специалист Ветеринарно-пищевого департамента Яана Оона сказала, что в настоящее время нет никаких свидетельств распространения вируса через продукты питания.
В период с 31 мая по 5 июня 13 сотрудников Lunden Food OÜ были заражены коронавирусом, четверо из них за последние 24 часа.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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