30.11.2020, 16:22

На Пирита теэ открывается новая полоса для общественного транспорта


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Reidi tee.
Reidi tee.Foto: Madis Veltman

Работы по строительству новой полосы для общественного транспорта на ул. Пирита завершены, и во вторник, 1 декабря, полоса будет открыта для движения.

Новая полоса протяженностью 2,1 км берет начало от бывшего здания TV1 (ул. Пирита, 12) и ведет по направлению из центра города к ул. Козе. В ходе работ на всем отрезке было уложено устойчивое к деформации и износу асфальтобетонное покрытие, общей площадью около 25 000 м2. Также привели в порядок граничащую с объектом зеленую территорию на примерно 19 000 м2.

Заказчик работ — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполнило предприятие TREF Nord. Общая стоимость работ составила 2,56 млн евро.

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