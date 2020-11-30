На Пирита теэ открывается новая полоса для общественного транспорта
Работы по строительству новой полосы для общественного транспорта на ул. Пирита завершены, и во вторник, 1 декабря, полоса будет открыта для движения.
Работы по строительству новой полосы для общественного транспорта на ул. Пирита завершены, и во вторник, 1 декабря, полоса будет открыта для движения.
Новая полоса протяженностью 2,1 км берет начало от бывшего здания TV1 (ул. Пирита, 12) и ведет по направлению из центра города к ул. Козе. В ходе работ на всем отрезке было уложено устойчивое к деформации и износу асфальтобетонное покрытие, общей площадью около 25 000 м2. Также привели в порядок граничащую с объектом зеленую территорию на примерно 19 000 м2.
Заказчик работ — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполнило предприятие TREF Nord. Общая стоимость работ составила 2,56 млн евро.
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