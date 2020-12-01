На Пирита теэ открыли новую полосу для общественного транспорта

Вице-мэр Калле Кландорф пояснил, что на ул. Пирита было создано совершенно новое транспортное решение с отдельным рядом для общественного транспорта.

”Цель осуществленных работ — улучшить сообщение общественного транспорта с центром города — чтобы предложить жителям Пирита, Козе и других местных районов удобную альтернативу личному автотранспорту”, — сказал Калле Кландорф. Он также добавил, что на этом отрезке большое внимание было уделено безопасности дорожного движения.

”Ряд для общественного транспорта отделен от проезжей части 370 современными пластиковыми столбами, обновлена разметка, установлены 214 стационарных и 22 динамических дорожных знака, — перечислил вице-мэр. — Также на новом участке установлена современная система светофоров”.

В ходе работ на всем отрезке было уложено устойчивое к деформации и износу асфальтобетонное покрытие, общей площадью около 25 000 м2. Здесь также на протяжении 4300 м уложен устойчивый к климатическим воздействиям бордюрный камень из природного материала. Также привели в порядок граничащую с объектом зеленую территорию на примерно 19 000 м2. Обновлена система отвода дождевой воды, реконструирован дренажный трубопровод длиной 1 км.

На этом участке дороги установлены 15 столбов уличного освещения LED, а также построена остановка общественного транспорта. Установлены 12 светофоров, четыре кнопки для переключения светофоров в режим для пешеходов и столько же датчиков распознавания пешеходов.

Заказчик работ — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполнило предприятие TREF Nord. Общая стоимость работ составила 2,56 млн евро.