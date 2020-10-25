На Пирита теэ меняется схема движения
С понедельника для участников дорожного движения открывается на таллиннской Пирита теэ по две полосы движения в каждую сторону (2+2). Ранее действовала система 2+1.
С понедельника для участников дорожного движения открывается на таллиннской Пирита теэ по две полосы движения в каждую сторону (2+2). Ранее действовала система 2+1.
"Если ранее из-за строительства полосы для общественного транспорта работала схема 2+1, то со следующей недели в обе стороны можно будеть двигаться по двум полосам. Это означает, что из Пирита в центр города будет открыто две полосы плюс полоса для общественного транспорта, как было и до начала строительных работ.
Из центра города в Пирита будут открыты две полосы из трех (в зависимости от дорожных работ одна полоса будет справа или слева). Общественный транспорт будет двигаться по тем же полосам, что и другие транспортные средства", - пояснил старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Лийнат также просит водителей быть внимательными, так как строительные работы на трассе продолжаются.
Строитель (AS TREF Nord) обещает завершить работы к концу ноября, то есть на месяц раньше первоначального плана.
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