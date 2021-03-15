На первое чтение направлен законопроект об охране ценной сельскохозяйственной земли

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, обсуждаемый законопроект крайне важен. ”Ценная сельскохозяйственная земля — это наш общий ресурс. Но этот ресурс ограничен. Если мы допустим ошибки при его использовании, то в будущем исправить их будет очень сложно”, — сказал председатель комиссии. Он добавил, что в Эстонии земли достаточно. Строительство нужно начинать там, где, с точки зрения будущего, это разумнее. Тамм отметил, что сельскохозяйственной земли, на которую не распространяются ограничения на строительство, около 510 000 гектаров. ”Я рад, что многие местные самоуправления прикладывают много сил для того, чтобы найти более подходящие места для жилой застройки, чем ценная сельскохозяйственная земля”.

Член комиссии Ивари Падар отметил, что важно, что законопроект оставляет большую автономию местным самоуправлениям и не препятствует развитию сельских регионов. ”Законопроект оставляет местным самоуправлениям право установить иную общую планировку на ценной сельскохозяйственной земле в случае наличия обоснованного общественного интереса”, — сказал Падар. Например, местное самоуправление может дать разрешение на строительство на этой земле объектов сферы образования, культуры, дорожного движения, общественного транспорта, коммуникационных сетей, системы водоснабжения и канализации или производства возобновляемой энергии.

На заседании отметили, что за последние десять лет 10 000 гектаров сельскохозяйственной земли были отданы под строительство зданий и дорог. Количество выданных разрешений на строительство частных домов за это время выросло на 100%. Вопрос, в основном, касается окрестностей городов и поселков городского и сельского типа, где расположено около 200 000 гектаров ценных сельскохозяйственных земель. Это — около трети всех ценных сельскохозяйственных земель Эстонии.

Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации сельской жизни и сельскохозяйственного рынка и, в связи с этим, в другие законы (309 SE) на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 24 марта.