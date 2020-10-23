На перекрестке в центре Таллинна нет электричества. Движение регулируют

Из-за сбоя у Elektrilevi на Пярнуском шоссе на перекрестке с улицей Лийвалайа не горят светофоры.
Заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта в сфере дорожного движения Талво Рюйтельмаа пояснил, что речь идет о сбое у Elektrilevi.
"Signaal на пути туда с электрогенератором, и мы будем сами производить электричество до восстановления электроснабжения в центре города. Также МуПо отправила полевого руководителя заниматься регулированием".
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