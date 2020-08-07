На перекрестке у памятника "Русалка" заработали камеры слежения за скоростью

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что произошедшие этим летом тяжелые ДТП указывают на необходимость усиления надзора за дорожным движением и в черте города.

”Правила дорожного движения не нацелены на то, чтобы кому-то досаждать. Они помогают сохранять наши жизни, здоровье и имущество. Водителей, которые исправно следуют ПДД, не должно беспокоить появление новых устройств автоматического надзора за дорожным движением. Камеры позволяют фиксировать нарушения ПДД на всех полосах движения, как впереди, так и позади автомобиля”, — сказал Новиков.

Город решил не обнародовать информацию о том, где именно уже выписываются штрафы на основании показаний камер слежения за скоростью и где такие устройства в скором времени заработают — водители обязаны соблюдать правила дорожного движения везде и всегда.

”Повышение безопасности дорожного движения — приоритет Таллинна, и мы сотрудничаем с полицией, которая использует в черте города все больше автоматических мобильных камер слежения за скоростью, меняя их месторасположение несколько раз в течение дня”, — отметил Новиков.