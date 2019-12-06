На перекрестке Кристийне с вечера субботы до полудня воскресенья не будут работать светофоры
В связи с заменой контроллера светофоров в Таллинне на перекрестке Кристийне с 20 часов 7 декабря до 12 часов 8 декабря светофоры будут отключены.
В связи с заменой контроллера светофоров в Таллинне на перекрестке Кристийне с 20 часов 7 декабря до 12 часов 8 декабря светофоры будут отключены.
Таллиннский департамент транспорта просит всех участников движения быть особенно внимательными при пересечении перекрестка. Департамент напоминает, что при отключении светофоров необходимо следовать указаниям дорожных знаков, показывающих приоритет. Камеры фиксации скорости продолжат работу и при отключении светофоров.
Также с понедельника, 9 декабря, до 31 декабря на перекрестке улиц Ситси, Копли и Тёэстузе изменится организация движения в связи с работами по установке светофорного оборудования. Движение на перекрестке в связи с введением ограничений будет замедлено. Таллиннский департамент транспорта просит следовать указаниям средств организации движения и регулировщиков.
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