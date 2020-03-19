На парковке Певческого поля начнутся строительные работы

”Новый выезд необходим для безопасного движения туристических автобусов от ворот Мяэ на Нарвское шоссе. Вместо нынешнего выезда будет построен более подходящий для автобусов выезд. Также будет реконструировано около 40 метров крайней полосы движения Нарвского шоссе. После завершения работ организация движения в этом месте будет практически аналогичной нынешней”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На время работ будут установлены дополнительные знаки организации движения. Въезд на парковку через реконструируемый участок на время работ будет закрыт. Во время работ также будут установлены защитные трубы для подземных коммуникаций, а также обновлены конструкции канализационных колодцев.

Заказчиком работ является Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект составила фирма Roadplan OÜ. Работы осуществляет фирма Tallinna Teede AS. Стоимость работ — 36 000 евро. Дата окончания работ согласно договору — 15 мая.

Участников дорожного движения просят следовать временным знакам организации движения и учитывать, что во время работ движение в этом месте может быть затруднено.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.