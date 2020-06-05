На парковке Певческого поля начинаются строительные работы

”Новый выезд необходим для безопасного движения туристических автобусов от ворот Мяэ на Нарвское шоссе. Вместо нынешнего выезда будет построен более подходящий для автобусов выезд. Также будет реконструировано около 40 метров крайней полосы движения Нарвского шоссе. Кроме этого, будут установлены защитные трубы для находящихся под землей коммуникаций и обновлены конструкции канализационных колодцев”, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

”Работы планировалось начать уже в марте, но тогда парковка была временно задействована под мобильный пункт тестирования на коронавирус. В итоге срок начала и окончания работ сдвинулся, но в первой половине лета на Певческом поле не планируется проводить крупных мероприятий”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

После завершения работ организация движения в этом месте будет практически аналогичной нынешней. Въезд на парковку через реконструируемый участок на время работ будет закрыт. На время работ будут установлены дополнительные знаки организации движения.

Заказчиком работ является Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект составила фирма Roadplan OÜ. Работы осуществляет фирма Tallinna Teede AS. Стоимость работ 36 000 евро. Дата окончания работ согласно договору — 15 июля.

Участников дорожного движения просят следовать временным знакам организации движения и учитывать, что во время работ движение в этом месте может быть затруднено.