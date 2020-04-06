На открытом заседании комиссия по иностранным делам получит обзор чрезвычайного положения

”В течение последних недель в заседаниях комиссии посредством видеомоста регулярно участвуют как министр иностранных дел, так и наши послы в разных государствах. Такой частый и оперативный обмен информации в сложившейся ситуации особенно ценен”, — сказал председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон отметил, что на заседании министр иностранных дел должен будет представить последнюю информацию по сложившейся ситуации, возвращении граждан Эстонии на родину, а также о принятых в последнее время решениях, касающихся внешней политики. ”Обзор чрезвычайного положения и текущей международной ситуации, представленный министром, — хорошая почва для обсуждений и поиска решений, важных для формирования внешней политики Эстонии в текущей сложной ситуации”, — добавил Михкельсон.

Министр иностранных дел также представит комиссии позиции Эстонии для неофициальной видеовстречи министров иностранных дел ЕС (сотрудничество в сфере развития), запланированной на 8 апреля.

Открытое заседание начнется в 11:00. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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