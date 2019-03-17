17.03.2019, 14:01
На острове Сааремаа нашли скелеты женщины и ребенка
Во время работ по углублению порта в Сааремаа нашли скелеты двух людей. По первоначальным данным, они принадлежат женщине и ребенку 10-12 лет.
Во время работ по углублению порта в Сааремаа нашли скелеты двух людей. По первоначальным данным, они принадлежат женщине и ребенку 10-12 лет.
Владелец порта Варесе Харри Раудвере подтвердил, что скелеты не могли попасть туда случайно, пишет Saarte Hääl.
”Они не могли попасть сюда и с моря, так как море находится довольно далеко от этого места. Думаю, что люди пришли сюда в 1950-1960 годах, во время строительства ледохранилища, — сказал Раудвере.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали найденные останки и отправили их на экспертизу, чтобы выяснить более точные обстоятельства.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.