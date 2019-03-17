На острове Сааремаа нашли скелеты женщины и ребенка

Владелец порта Варесе Харри Раудвере подтвердил, что скелеты не могли попасть туда случайно, пишет Saarte Hääl.

”Они не могли попасть сюда и с моря, так как море находится довольно далеко от этого места. Думаю, что люди пришли сюда в 1950-1960 годах, во время строительства ледохранилища, — сказал Раудвере.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали найденные останки и отправили их на экспертизу, чтобы выяснить более точные обстоятельства.