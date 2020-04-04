04.04.2020, 15:30

На острове Прангли первая помощь теперь будет оказываться быстрее


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

1 апреля, в результате сотрудничества Департамента здоровья и Северо-Эстонской Региональной больницы, на острове Прангли начала работать бригада первой помощи, в состав которой входят активные местные жители, прошедшие обучение по оказанию экстренной помощи, и которые готовы при возникновении неожиданных проблем со здоровьем, оказать на месте помощь жителям и гостям острова.

”Департамент здоровья в сотрудничестве с Северо-Эстонской Региональной больницей, начали в 2011 году в рамках проектной деятельности укомплектовывать бригады по оказанию первой помощи на острове Кихну, и уже на следующий год расширили свою деятельность на острова Рухну и Вормси”, сказал главный специалист скорой помощи отделения экстренной медицины Департамента здоровья Калев Пахла. Прангли стал четвертым маленьким островом в Эстонии, где такая услуга доступна.

Речь идет о решении, которое повышает доступность услуг экстренной медицины для постоянно живущих на маленьких островах Эстонии жителей и временно находящихся там людей. Размещение бригады на острове Прангли является частью запланированного проекта развития, и это не связано с действующим сейчас чрезвычайным положением.

Готовность и деятельность бригад маленьких островов финансирует Эстонская больничная касса, и бригады входят в систему скорой помощи Эстонии.

Два члена из бригады из трех человек находятся на острове, и третий член команды координирует работу бригады при оказании помощи как руководитель с помощью видео-моста из Северо-Эстонской Региональной больницы.

Обучение по оказанию первой помощи организует Северо-Эстонская Региональная больница, также больница предоставляет необходимое оборудование и средства для работы. В оснащение бригады входит машина скорой помощи со всем необходимым медицинским оборудованием и радиосвязью, что дает возможность помочь нуждающимся в помощи и, при необходимости, также транспортировать их до порта или вертолетной площадки.

Главной задачей находящейся на месте бригады является оказание быстрой первой помощи в рамках своей компетентности, в ходе которой принимается решение о дальнейшем оказании помощи и о необходимости госпитализации пациента. Это делается в сотрудничестве с врачом, который находится в региональной больнице, с которым люди на месте находятся на постоянной видеосвязи — врач может следить за жизненными показателями пациента, а также при необходимости давать инструкции к действиям через видео-мост.

Бригада оказания первой помощи на острове Прангли работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Если возникнет необходимость в получении быстрой медицинской помощи на острове, нужно звонить на номер Центра тревоги 112

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