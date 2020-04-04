На острове Прангли первая помощь теперь будет оказываться быстрее

”Департамент здоровья в сотрудничестве с Северо-Эстонской Региональной больницей, начали в 2011 году в рамках проектной деятельности укомплектовывать бригады по оказанию первой помощи на острове Кихну, и уже на следующий год расширили свою деятельность на острова Рухну и Вормси”, сказал главный специалист скорой помощи отделения экстренной медицины Департамента здоровья Калев Пахла. Прангли стал четвертым маленьким островом в Эстонии, где такая услуга доступна.

Речь идет о решении, которое повышает доступность услуг экстренной медицины для постоянно живущих на маленьких островах Эстонии жителей и временно находящихся там людей. Размещение бригады на острове Прангли является частью запланированного проекта развития, и это не связано с действующим сейчас чрезвычайным положением.

Готовность и деятельность бригад маленьких островов финансирует Эстонская больничная касса, и бригады входят в систему скорой помощи Эстонии.

Два члена из бригады из трех человек находятся на острове, и третий член команды координирует работу бригады при оказании помощи как руководитель с помощью видео-моста из Северо-Эстонской Региональной больницы.

Обучение по оказанию первой помощи организует Северо-Эстонская Региональная больница, также больница предоставляет необходимое оборудование и средства для работы. В оснащение бригады входит машина скорой помощи со всем необходимым медицинским оборудованием и радиосвязью, что дает возможность помочь нуждающимся в помощи и, при необходимости, также транспортировать их до порта или вертолетной площадки.