На острове Кихну открылось новое спасательное депо

На острове Кихну сегодня торжественно открыли долгожданное здание спасательного депо, в котором расположены современные помещения для работы, отдыха и обучения полицейских, спасателей и добровольных морских спасателей. Инвестиции в проект составили в общей сложности 1,7 миллиона евро.
Премьер-министр Юри Ратас на открытии выразил надежду, что новое здание будет способствовать совместной работе профессиональных и добровольных спасателей, а также их сотрудничеству c полицией и другими сторонами.
По словам Ратаса, жизнь на маленьком острове не может держаться только на энтузиазме местных жителей, государство должно обеспечить постоянных жителей острова необходимыми услугами и инфраструктурой. ”В Эстонии жизнь должна одинаково хорошо развиваться во всех уголках. Да, государство не может успевать все и везде, но оно должно оказывать посильную поддержку развитию местной жизни. Я рад, что на Кихну нам это удалось”, — сказал Ратас.
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару призвал кихнусцев записываться в ряды добровольных спасателей. ”Безопасность начинается с каждого из нас. С возникновением сети добровольных спасателей на острове укрепится безопасность, а эти навыки и знания помогут каждому еще лучше заботится о собственной безопасности и безопасности своих близких”, — сказал Таммеару и заверил, что и профессиональные спасатели с Кихну никуда не денутся. ”Спасательный департамент рядом, всегда готов помочь советом и делом, и новое здание депо на Кихну — лишнее тому подтверждение”, — сказал Таммеару.
Волостной старейшина Кихну Ингвар Сааре сказал, что раньше волость помогала кихнуской спасательной команде с ремонтом временных помещений и приобретением снаряжения. ”Сегодня мы искренне рады тому, что в сотрудничестве с правительством можем участвовать в передаче такого подарка. Кихнуские спасатели достойны условий труда на высшем уровне”, — сказал Сааре.
По словам премьер-министра, желание жителей небольших островов участвовать в жизни родного края всегда заразительно. ”Кихну является хорошим примерном того, как местные спасатели более 18 лет поддерживали тут чувство безопасности. Открывшееся сегодня здание спасательного депо является гарантией того, что так будет и впредь”.
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