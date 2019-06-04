На острове Кихну открылось новое спасательное депо

Премьер-министр Юри Ратас на открытии выразил надежду, что новое здание будет способствовать совместной работе профессиональных и добровольных спасателей, а также их сотрудничеству c полицией и другими сторонами.

По словам Ратаса, жизнь на маленьком острове не может держаться только на энтузиазме местных жителей, государство должно обеспечить постоянных жителей острова необходимыми услугами и инфраструктурой. ”В Эстонии жизнь должна одинаково хорошо развиваться во всех уголках. Да, государство не может успевать все и везде, но оно должно оказывать посильную поддержку развитию местной жизни. Я рад, что на Кихну нам это удалось”, — сказал Ратас.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару призвал кихнусцев записываться в ряды добровольных спасателей. ”Безопасность начинается с каждого из нас. С возникновением сети добровольных спасателей на острове укрепится безопасность, а эти навыки и знания помогут каждому еще лучше заботится о собственной безопасности и безопасности своих близких”, — сказал Таммеару и заверил, что и профессиональные спасатели с Кихну никуда не денутся. ”Спасательный департамент рядом, всегда готов помочь советом и делом, и новое здание депо на Кихну — лишнее тому подтверждение”, — сказал Таммеару.

Волостной старейшина Кихну Ингвар Сааре сказал, что раньше волость помогала кихнуской спасательной команде с ремонтом временных помещений и приобретением снаряжения. ”Сегодня мы искренне рады тому, что в сотрудничестве с правительством можем участвовать в передаче такого подарка. Кихнуские спасатели достойны условий труда на высшем уровне”, — сказал Сааре.