На основном шоссе Таллинн— Тарту—Выру-Лухумаа начинается строительство зон обгона 2+1

С этой недели акционерное общество Nordecon AS после зимнего перерыва начало строительство зон обгона по схеме 2+1 на основном шоссе № 2 Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа на участке Пиккнурме — Пуурмани, на интервале со 142,2 по 146,9 км. Работы будут проводиться на участке дороги общей протяженностью 4,7 км и продлятся с апреля по декабрь 2019 года.
”Погода подходит для дорожного строительства, и мы смогли начать работы на участке Пиккнурме — Пуурмани. Зоны обгона по схеме 2+1, которые будут построены на этом участке, повысят уровень безопасности дорожного движения на участке шоссе с плотным трафиком: позволят совершать безопасный обгон, сократят время в пути, и, будем надеяться, уменьшат стресс, вызываемый дорожным движением”, — сказал директор дорожного строительства компании Nordecon AS Айн Пяхкель.
”Мы просим участников дорожного движения обязательно быть особенно внимательными, поскольку состояние имеющегося дорожного покрытия за прошедшую зиму стало очень плохим. Во время строительных работ участникам дорожного движения будет обеспечена полоса движения по схеме 1+1 с асфальтовым покрытием. Скорость движения в пределах строительного объекта будет ограничена до 50 км/ч. Мы просим всех отнестись с пониманием и проявлять повышенную бдительность в пределах строительного объекта”, — сказал руководитель проекта компании Nordecon AS Лаас Ыун.
Строительные работы на участке Пиккнурме — Пуурмани государственной дороги № 2 Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа будут производиться на интервале со 142,2 по 146,9 км. В ходе строительных работ будут построены зоны обгона с полосами движения 2+1, а местами — дорожные участки с полосой движения 1+1 и центральным барьером. В общей сложности будут поочередно построены два участка обгона, каждый протяженностью 1,4 км, а между ними — участок протяженностью 0,7 км с полосами движения 1+1, разделенными барьером. В ходе работ будет установлен отбойник, разделяющий противоположные направления движения во избежание лобовых столкновений, будут перестроены перекрестки, ликвидированы дублирующие съезды, обновлены дорожное покрытие и средства организации дорожного движения, построены автобусные остановки, шумовые барьеры, пешеходные дорожки, подъездные и сервисные дороги, придорожные сетки, дренажные каналы и придорожные канавы. Основное проектирование дорожное участка выполняла фирма Skepast&Puhkim OÜ, проект был скорректирован фирмой Reaalprojekt OÜ, а контроль собственника осуществляет фирма Sweco EST OÜ.