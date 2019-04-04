На основном шоссе Таллинн— Тарту—Выру-Лухумаа начинается строительство зон обгона 2+1

”Погода подходит для дорожного строительства, и мы смогли начать работы на участке Пиккнурме — Пуурмани. Зоны обгона по схеме 2+1, которые будут построены на этом участке, повысят уровень безопасности дорожного движения на участке шоссе с плотным трафиком: позволят совершать безопасный обгон, сократят время в пути, и, будем надеяться, уменьшат стресс, вызываемый дорожным движением”, — сказал директор дорожного строительства компании Nordecon AS Айн Пяхкель.

”Мы просим участников дорожного движения обязательно быть особенно внимательными, поскольку состояние имеющегося дорожного покрытия за прошедшую зиму стало очень плохим. Во время строительных работ участникам дорожного движения будет обеспечена полоса движения по схеме 1+1 с асфальтовым покрытием. Скорость движения в пределах строительного объекта будет ограничена до 50 км/ч. Мы просим всех отнестись с пониманием и проявлять повышенную бдительность в пределах строительного объекта”, — сказал руководитель проекта компании Nordecon AS Лаас Ыун.