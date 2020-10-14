На осенних каникулах Таллинн предлагает молодежи городские лагеря и обширную программу мероприятий

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, из-за распространения коронавирусной инфекции на этих каникулах пройдет меньше мероприятий, чем обычно, однако количество городских лагерей выросло.

”В данный момент от проведения крупных мероприятий лучше отказаться, однако следует учитывать, что дети и молодежь не хотели бы провести каникулы дома, в четырех стенах. Нужно предлагать им различные занятия и городские лагеря с ограниченным количеством участников; курсы и занятия на свежем воздухе — часть таких возможностей. Я также напоминаю, что вирус никуда не исчез — важно следить за гигиеной рук, использовать маски, а в случае симптомов заболевания нужно оставаться дома”, — сказал Белобровцев.

В программу осенних каникул в столице вошли мероприятия, организованные спортивными школами и школами по интересам, музеями, библиотеками, молодежными центрами, а также Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта. Вся информация доступна на сайте https://huvi.tallinn.ee/uritus/sugisvaheaeg-tallinnas. За обновлениями можно следить на молодежной страничке Tallinna noorteinfo в Facebook.

В городском лагере спортивного клуба Nord пройдут спортивные игры с участием олимпийского чемпиона Герда Кантера, будет возможность понаблюдать за тренировкой баскетбольного клуба ”Калев Крамо”. Во время городского лагеря футбольного клуба ”Вольта” дети смогут посетить фабрику изобретений PROTO и лагерь школы технологий TalTech Mektory. Школа по интересам Loomekoda предложит занятия рукоделием; можно будет принять участие в осенней школе эко-образования от Nutigeen.

Помимо городских лагерей во время школьных каникул будут проводиться увлекательные курсы. Fotografiska проведет вдохновляющие и обучающие мастер-классы для детей. Запланированный на 20 октября мастер-класс сосредоточится на окружающей среде и роли человека в защите природы. Представители детской студии Nukufilm проведут вводный курс по анимации, познакомят с процессом создания рисованного мультфильма и цифровой мультипликации, а также 3D-анимации. Короткий курс по анимации организует TalTech Mektory.