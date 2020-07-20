На новой карточке вида на жительство появится легендарная Европа

Сейчас на главной стороне карточки находится рельефное изображение контура территории ЭР, нанесена надпись „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA". С правой стороны — крупно в стилизованном виде государственный герб ЭР. На оборотной стороне — большой и маленький контур синего василька, на одном листке которого находится микротекст „EESTI VABARIIK".

Foto: siseministeerium

После изменения дизайна на главной стороне будет контурная карта Европы, звезды флага ЕС, а на обеих сторонах — изображение мифической Европы верхом на быке.

siseministeerium

Есть и другие изменения. Например, вместо нынешних красного и синих цветов, карта будет выполнена в синем и оранжевом цвете. По другому будут расположены данные обладателя карточки и данные, касающиеся ее выдачи.

Учитывая, что карточка вида на жительство не является документом для совершения поездок, теперь на всех карточках это будет указано.

siseministeerium

По древнегреческой легенде, у Агенора — царя богатого финикийского города Сидона — было три сына и прекрасная дочь, которую звали Европа. Зевс явился Европе, игравшей с подругами на берегу моря, в виде белого быка, похитил ее и увез на своей спине на остров Крит. На острове Зевс принял вид прекрасного юноши и овладел Европой. Впоследствии Европа вышла замуж за Астериона, царя Крита, который, умирая бездетным, оставил власть над островом усыновлённым и воспитанным им сыновьям Европы от Зевса. Похищение Европы — сюжет многих живописных полотен самых известных мастеров.