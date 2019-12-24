24.12.2019, 09:10

На место руководителя Раквереского отделения полиции претендуют семь кандидатов


EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

20 декабря завершился конкурс, который был объявлен с целью поиска на должность руководителя Раквереского отделения полиции. Необходимые документы для участия в конкурсе предоставили семь кандидатов, и в ближайшее время комиссия решит, кто из них пройдёт в следующий этап конкурса.

Тармо Таммисте, который сейчас руководит отделением, с нового года займёт новую должность в сфере внутренней безопасности.

На время, пока не выявлен победитель конкурса, обязанности руководителя Раквереского отделения полиции будет исполнять руководитель патрульной службы Тауно Лемпу.

Читайте также: