24.12.2019, 09:10
На место руководителя Раквереского отделения полиции претендуют семь кандидатов
20 декабря завершился конкурс, который был объявлен с целью поиска на должность руководителя Раквереского отделения полиции. Необходимые документы для участия в конкурсе предоставили семь кандидатов, и в ближайшее время комиссия решит, кто из них пройдёт в следующий этап конкурса.
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