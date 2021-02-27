На месте Таллиннского ипподрома появится новый квартал. Что станет с легендарной вывеской?

"Если не трудно, узнайте, что будет с вывеской "Hipodroom" в строящемся на месте Таллиннского ипподрома квартале, и не будет ли она уничтожена как это случилось с вывеской "Keraamika" в Таллинне", — интересуется неравнодушный читатель.

По словам главы отдела развития EKE Карла Адера, у застройщика нет никаких планов отношении зеленой вывески "Hipodroom" с тремя лошадиными головами. Кроме того, юридически вывеска принадлежит фирме Alfa property, которая является владельцем символики.

"Архитектурный конкурс предполагал строительство новых ворот для зеленой зоны, на которых будут отображены и исторические символы. Также будет сохранена старая конюшня, планируется частично сохранить каменные ограждения и прочее. В ландшафтной архитектуре будет использована лошадиная символика, а старые дорожки для скачек будут отмечены различными отрезками в пешеходной зоне", — рассказал Адер и добавил, что все деревья будут сохранены, вдобавок к ним высадят еще сотню, а также тысячи цветов и кустов.

"У старой вывески отсутствует культурно-историческая ценность и это не особо старый элемент (согласно оценке, ему около 30 лет). Во время работ по сносу мы снимем вывеску и предложим городу Таллинну увековечить ее где-нибудь в музее. Я верю, что Таллинн найдет лучшую возможную идею того, где и как применить эту вывеску", — подытожил Адер.

Delfi поинтересовался у Таллинна, заинтересован ли город в том, чтобы сохранить вывеску ипподрома.

"Отдел охраны памятников старины Департамента городского планирования свяжется с собственником, чтобы узнать его планы по использованию данной световой рекламы, и попросит найти возможность оставить ее на прежнем месте", — сообщила столичная горуправа.

А значит, для этой вывески еще не все потеряно. Удастся ли ее сохранить — покажет время.