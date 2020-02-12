На месте легендарного рынка в парке Таммсааре открыли кафе-павильон

Новое кафе-павильон построено на остатках фундамента Нового рынка, когда-то располагавшегося на этом месте. При строительстве здания учитывался генеральный план исторического рыночного комплекса и его сохранившиеся части.

Перед строительством кафе-павильона был проведен конкурс идей, а победителем стало архитектурное бюро Kadarik Tüür с проектом Belle Epoque. В новом кафе открылась пиццерия-ресторан Pomo и чуть более классическое кафе-ресторан Café Opera. В цокольном этаже расположится еще один ресторан, название которого пока неизвестно.

Pomo Italo Dining Foto: Oliver Tsupsman

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк сказала, что новое кафе очень важно для столицы сразу по нескольким моментам.

”Мы начали активно менять городское пространство, делая его более современным — чтобы Таллинн стал как для горожан, так и для туристов более приятным местом, где можно провести свободное время. Новое здание, расположившееся в парке Таммсааре, стало отличным примером сотрудничества города с частным сектором. Таллинн на договорных условиях передал свою землю в частные руки, чтобы найти наилучшее решение по ее использованию с максимальной пользой для горожан. Ну и, со своей стороны, Таллинн сделал небольшой подарок Эстонской Республике в честь ее годовщины”.