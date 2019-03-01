На месте будущей часовни памяти павших воинам в Маарду сегодня был установлен крест

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, установка часовни — это важный шаг для увековечения памяти я памяти о тех людях, которые отдали свою жизнь за то, чтобы их потомки жили под мирными небом. ”В январе горуправа Маарду приняла решение о строительстве часовни памяти павших во второй мировой войне воинов на мемориальном участке кладбища в Маарду. В марте будет объявлен конкурс на поиск наилучшей архитектурной идеи облика часовни, из которых будет выбрана лучшая и начато проектирование”, — добавил Архипов.

Проект часовни памяти будет претворен в жизнь в сотрудничестве с гражданским объединением Maardu Memory. Весной этого года будет объявлен сбор средств на воздвижение часовни памяти, и все желающие частные лица, предприятия и фонды смогут присоединиться к инициативе.

Кладбище Маарду было официально открыто в октябре 1997 года. В настоящий момент там захоронено более 2000 человек. Уже 14 лет подряд на мемориальном участке кладбища в мае проходит церемония погребения останков воинов, найденных поисковиками на территории Эстонии. В общей сложности на кладбище Маарду захоронены останки 1143 солдат.