На Мемориале жертвам коммунизма пройдет большой памятный концерт

На концерте выступят Ленна Куурмаа, Отт Лепланд, Лийси Койксон, один из лучших хоров Эстонии Collegium Musicale (дирижер Эндрик Юксвярав), струнный квартет „Prezioso”, Кадри-Анн Сумера(пианино), Валмар Кирвес (губная гармоника), а также композитор и DJ Сандер Мёльдер.

По словам художественного руководителя памятного концерта, признанного дирижера Эндрика Юксвярава, музыка, которая прозвучит на мемориале вечером 14 июня, придаст памяти красивую форму и содержание.

”С одной стороны, этим концертом мы призываем помнить о тяжком историческом опыте, а с другой — заботиться о свободе и человечности. Это размышление о жизни человека, судьбе и свободе. На концерте прозвучат различные композиции в исполнении любимых солистов, а также прежде неизвестные публике произведния авторства Арнольда Суси и Туудура Веттика. По своему содержанию, этот концерт скорее светлый и с надеждой смотрящий в будущее”, — сказал Юксвярав.