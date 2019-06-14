На Мемориале жертвам коммунизма пройдет большой памятный концерт

Сегодня, в посвященный жертвам оккупационных властей государственный траурный день, по инициативе Эстонского института исторической памяти в 20:00 начнется бесплатный памятный концерт «Прошлое. Настоящее. Вечное». Общая тема проходящего на мемориале Маарьямяги мероприятия – странствие во времени.
На концерте выступят Ленна Куурмаа, Отт Лепланд, Лийси Койксон, один из лучших хоров Эстонии Collegium Musicale (дирижер Эндрик Юксвярав), струнный квартет „Prezioso”, Кадри-Анн Сумера(пианино), Валмар Кирвес (губная гармоника), а также композитор и DJ Сандер Мёльдер.
По словам художественного руководителя памятного концерта, признанного дирижера Эндрика Юксвярава, музыка, которая прозвучит на мемориале вечером 14 июня, придаст памяти красивую форму и содержание.
”С одной стороны, этим концертом мы призываем помнить о тяжком историческом опыте, а с другой — заботиться о свободе и человечности. Это размышление о жизни человека, судьбе и свободе. На концерте прозвучат различные композиции в исполнении любимых солистов, а также прежде неизвестные публике произведния авторства Арнольда Суси и Туудура Веттика. По своему содержанию, этот концерт скорее светлый и с надеждой смотрящий в будущее”, — сказал Юксвярав.
По словам руководителя сферы коммуникации и сотрудничества Эстонского института исторической памяти Сергея Метлева, красивая эстонская музыка на мемориале объединяет поколения. ”Массовые репрессии XX века — имена жертв которых нанесены на стены памяти мемориала жертвам коммунизма — навеки останутся в памяти жителей Эстонии. Но уходящее время требует повторного осмысления и новых памятных ритуалов. Посыл памятного концерта состоит в том, что, несмотря на большую боль, мы вместе находимся здесь, смотря в прошлое с благодарностью предыдущим поколениям и глядя в будущее с надеждой”, — сказал Метлев.
На концерте прозвучат: ”Детство певца” и ”Рассуждения с Руннелем” В. Тормиса, ”Блажен человек” К. Креэка, ”Тебя лишь хвалю” Л. Койксон, ”Слушай” и ”Дом” О. Лепланда, ”Красота вечера”, ”Молитва нашего отца”, ”Благодарю тебя” и ”С Богом” П. Уусберга, ”Я остаюсь” Л. Куурмаа и М. Рауда, ”Молитва” Т. Мяги, ”До тебя” О. Лепланда и М. Кярмаса, ”На реке мечтаний” А. Ойта, ”Родная мелодия” Х. Эллера, ”Тебя до смерти” А. Маттийсена, ”Предал земле свою сестру” А. Суси, ”Месяц” Т. Веттика (репрессированный композитор), вальс из к/ф ”Родник в лесу” А. Пярта, ”1981” Л. Сумера.
Бесплатный концерт начнется в 20:00 и завершится в21:30.
14 июня 1941 г. в Эстонии прошла первая массовая депортация, в результате которой погибло или было убито в общей сложности порядка 6 000 человек. В государственный траурный день чтится память этих людей и всех остальных жителей Эстонии, репрессированных оккупационными властями. В этот день в Эстонии вывешивается траурный флаг.
С утра до послеобеденного времени 14 июня на площади Вабадузе в Таллинне можно увидеть инсталляцию ”Море слез”.
В 14:00-15:00 на мемориале жертвам коммунизма пройдет государственная памятная церемония.
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею
Рaradise. Цыганков нашел райское место для отдыха
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
«Никто не помог»: борца утопили в пруду на глазах у девушки