На маршруте Таллинн-Нарва появится еще один экспресс-поезд

С 8 декабря в расписание движения на маршруте Таллинн-Нарва добавится еще одно отправление экспресс-поезда в обоих направлениях, что позволит быстро добраться вечером до Нарвы из Таллинна или из Нарвы в Таллинн. Изменения вводятся в расписания движения и на других направлениях.
Количество пассажиров между Таллинном и Нарвой за несколько лет увеличилось в несколько раз; также значительно выросла популярность железнодорожного движения в Йыхви, Кивиыли и Раквере.
”Наши клиенты всегда по возможности отдают предпочтение быстрым экспресс-поездам. Мы запустили экспресс-поезд между Таллинном и Нарвой в конце 2017 года, благодаря чему количество пассажиров, курсирующих на поезде между этими городами, фактически удвоилось, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. — Быстрый рост продолжился также и в этом году: время в пути, составляющее всего 2 часа и 15 минут, т.е. примерно на час быстрее, чем на автобусе, очень привлекательно также по сравнению с легковым автомобилем”.
Новые экспресс-рейсы добавятся в вечернее время; поезда из Таллинна будут отправляться ежедневно около половины восьмого вечера, и из Нарвы — после восьми вечера.
”В часы пик экспресс-отправления мы добавить не можем, поскольку наш парк поездов в это время полностью задействован. Также мы не можем лишить железнодорожного сообщения жителей мелких населенных пунктов на пути следования в самое востребованное для работы и учебы время”, — пояснил Конго.
С 8 декабря изменится расписание движения также на других направлениях; будет дополнено пригородное движение Таллинна в дневное время, в которое до настоящего времени поезда курсировать не могли по причине проведения работ по содержанию инфраструктуры.
Новые расписания движения размещены на домашней странице Elron и на посадочных платформах; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.
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