На линию платного теста по коронавирусу не дозвониться! Medicum ищет решение

С редакцией Delfi связался человек, который хотел сегодня записаться в Medicum на платный тест, но не смог этого сделать, поскольку телефонные линии были всё время заняты.

Руководитель Medicum Тынис Аллик признал, что число звонков очень велико, и многие не могут пробиться.

Сейчас на линиях Medicum нет системы ожидания своей очереди для разговора. Это означает, что человек должен набирать номер, пока не дозвонится. Так как звонящих много, многим это не удается. Предприятие надеется к понедельнику ввести систему очереди и ведет сейчас по этому поводу переговоры.

Аллик предупреждает, что ехать в ласнамяэское отделение Medicum не стоит, в порядке живой очереди на тест не регистрируют.

Medicum в состоянии сделать примерно 30 анализов в день. Партнерская фирма Synlab, которая занимается изучением проб, взяла для этого на работу пять специалистов в дополнение к имеющимся с тем, чтобы перейти на круглосуточную работу в три смены.

В Medicum могут пройти тест стоимостью 81 евро клиенты с низким риском заражения. Компания предполагает, что проверяются люди, у которых есть для этого реальная причина: они вернулись из поездки или сталкивались с потенциальными разносчиками вируса.

Пациентов с серьезным риском заболевания обслуживает за деньги Больничной кассы структуры система здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!