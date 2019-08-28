На ликвидацию самовольных свалок в лесах уходят десятки тысяч евро

Центр управления государственными лесами (RMK) отмечает: несмотря на ежегодные акции по уборке мусора, люди продолжают тоннами сбрасывать на территорию государственных лесов разного рода отходы.
В 2019 году на вывоз 131 000 тонн мусора из государственных лесов уже потрачено 63 000 евро.
Если количество бытового мусора и электроники уменьшилось, то объем ввозимых в леса строительных отходов и материалов - вырос. В леса попадает преимущественно мусор, который можно законными путями сдавать на станции переработки отходов по всей Эстонии, и где после соответствующей переработки его возможно использовать повторно.
RMK принял решение дать новое применение отсортированным пластиковым отходам, и в будущем будет устанавливать таблички, обозначающие территории государственных лесов, на столбах, изготовленных из пластиковых отходов. В этом году в государственном лесу будет установлено около тысячи таких столбов.
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
Пять способов распознать некачественный бензин
Меркель поставили диагноз в Германии
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе