На летний период к представительствам Telia присоединилось двадцать школьников из трудовых дружин

Основной задачей участников дружины школьников является обслуживание клиентов в таллиннских представительствах Telia. В летний период дружинники делятся на две группы по десять человек и работают по двое. Участники дружины школьников могут работать в представительстве Telia до двух недель в период с 29 июня по 2 августа.

”Проект дружины представляет огромный интерес и для нас в Telia. Эти школьники — представители поколения Z, которое сегодня уже постепенно вступает на рынок труда. Молодые люди совершенно иначе трактуют концепцию работы и рабочего места, чем их родители. Вместе с этими школьниками Telia учится понимать, как они видят свою идеальную работу в будущем”, — сказал Арко Каск, исполняющий обязанности руководителя представительств Telia Eesti.

По словам менеджера по персоналу Telia Урве Тамме, участие в трудовой дружине дает молодым людям очень ценный опыт. Полученные в прошлом году отзывы дружинников и клиентов были очень положительными. ”Безусловно, эта работа дает молодым людям возможность общаясь с клиентами и давая им советы выйти из своей зоны комфорта, По словам прошлогодних участников дружины, их смелость и навыки общения значительно улучшились. В этом помогло наше обучение, ежедневная поддержка и личный пример коллег в представительствах. По словам дружинников, работа в представительстве также требовала терпения и учила общаться с самыми разными людьми. Было очень приятно, когда клиенты благодарили, особенно когда они делали свой выбор на основе рекомендации, полученной от юного работника”, — сказала Тамме.

По словам Каска, работа в представительствах помогает молодым людям развивать именно те навыки, которые необходимы для достижения успеха на рынке труда: ”Обслуживание Telia высоко оценивается в категории крупных компаний, и мы, безусловно, являемся одним из наиболее признанных предприятий в Эстонии, с которого стоит начать свое близкое знакомство с телекоммуникационными услугами и обслуживанием клиентов. Работа в представительстве — это идеальное попадание в цель для развития навыков, необходимых современной молодежи для выхода на рынок труда. В частности, профессиональная палата в рамках программы OSKA описала будущие навыки на рабочем месте, которые определяют успех сотрудника: навыки общения, навыки командной работы, навыки решения проблем — молодые могут наблюдать за всем этим в представительстве и пробовать свои силы”.