На летнем вечере Кассисаба выступит Kruuv

”Мы много лет сотрудничаем с обществом Кассисаба и данное мероприятие тоже является результатом наших совместных усилий. Общество обычно устраивает в конце лета ярмарку, на которой жители микрорайона находят своим старым вещам новое применение. Управа района Кесклинн поможет насытить вечер хорошей музыкой — в 19.00 в парке Фальги выступит ансамбль Kruuv”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

На мероприятии жители Кассисаба предложат всем желающим домашнюю выпечку и напитки. Посольство Великобритании угостит тортом. Вечер направлен на продвижение идеи повторного использования вещей и поэтому на мероприятии будет использоваться только биоразлагаемая и многоразовая посуда. Пластмассовая посуда на мероприятии не разрешена.

Дополнительная информация: исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус, тел 5666 8775